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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大跌1.63%，報9.2954元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日14:00，美元/瑞典克朗下跌0.154點跌幅達1.63%，暫報9.2954點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+3.23%
  • 近 1 週：-0.03%
  • 近 3 月：+2.88%
  • 近 6 月：+0.64%
  • 今年以來：+2.71%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.84，本日下跌0.66%
  • 美元/瑞郎相關性0.83，本日下跌1.04%
  • 美元/南非蘭特相關性0.74，本日下跌2.27%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.90，本日下跌0.79%
  • 紐元/美元相關性-0.88，本日下跌1.87%
  • 英鎊/美元相關性-0.84，本日下跌0.99%

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美元/瑞典克朗9.2766-1.83%
南非蘭特/美元0.0608+2.36%
歐元/美元1.1693+0.82%
紐元/美元0.5830+1.76%
英鎊/美元1.3428+0.97%

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