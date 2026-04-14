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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.47%，報0.7798元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間14日19:30，美元/瑞郎下跌0.0037點跌幅達0.47%，暫報0.7798點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.97%
  • 近 1 週：-1.78%
  • 近 3 月：-2.16%
  • 近 6 月：-2.48%
  • 今年以來：-1.17%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日下跌0.19%
  • 美元/加幣相關性0.81，本日下跌0.3%
  • 美元/新加坡幣相關性0.77，本日下跌0.15%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.89，本日下跌0.38%
  • 英鎊/美元相關性-0.79，本日下跌0.5%
  • 紐元/美元相關性-0.71，本日下跌0.56%

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美元/瑞郎0.7810-0.32%
加幣/美元0.7262+0.15%
歐元/美元1.1793+0.32%
英鎊/美元1.3567+0.48%
紐元/美元0.5900+0.53%

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