外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.47%，報0.7798元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日19:30，美元/瑞郎下跌0.0037點跌幅達0.47%，暫報0.7798點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.97%
- 近 1 週：-1.78%
- 近 3 月：-2.16%
- 近 6 月：-2.48%
- 今年以來：-1.17%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日下跌0.19%
- 美元/加幣相關性0.81，本日下跌0.3%
- 美元/新加坡幣相關性0.77，本日下跌0.15%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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