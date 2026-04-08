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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.56%，報92.323元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日18:20，美元/印度盧比下跌0.517點跌幅達0.56%，暫報92.323點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.99%
  • 近 1 週：-0.66%
  • 近 3 月：+3.35%
  • 近 6 月：+4.66%
  • 今年以來：+3.20%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.41，本日下跌0.35%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.40，本日下跌1.33%
  • 美元/新加坡幣相關性0.38，本日下跌0.55%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/加幣相關性-0.38，本日下跌0.6%
  • 歐元/美元相關性-0.32，本日下跌0.74%
  • 英鎊/美元相關性-0.27，本日下跌0.99%

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美元/印度盧比92.217-0.67%
人民幣/美元0.1464+0.41%
歐元/美元1.1707+0.94%
加幣/美元0.7212+0.19%
英鎊/美元1.3471+1.29%

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