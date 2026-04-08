外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.56%，報92.323元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日18:20，美元/印度盧比下跌0.517點跌幅達0.56%，暫報92.323點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.99%
- 近 1 週：-0.66%
- 近 3 月：+3.35%
- 近 6 月：+4.66%
- 今年以來：+3.20%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.41，本日下跌0.35%
- 美元/墨西哥披索相關性0.40，本日下跌1.33%
- 美元/新加坡幣相關性0.38，本日下跌0.55%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
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