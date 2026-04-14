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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.82%，報0.5917元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間14日22:20，紐元/美元上漲0.0048點漲幅達0.82%，暫報0.5917點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.68%
  • 近 1 週：+2.73%
  • 近 3 月：+2.32%
  • 近 6 月：+2.52%
  • 今年以來：+1.93%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.89，本日上漲0.71%
  • 歐元/美元相關性0.83，本日上漲0.41%
  • 英鎊/美元相關性0.82，本日上漲0.61%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.89，本日上漲0.04%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.84，本日上漲0.21%
  • 美元/南非蘭特相關性-0.80，本日上漲0.83%

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紐元/美元0.5901+0.55%
澳元/美元0.7125+0.45%
歐元/美元1.1793+0.32%
英鎊/美元1.3566+0.47%
南非蘭特/美元0.0611+0.66%

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