外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.82%，報0.5917元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日22:20，紐元/美元上漲0.0048點漲幅達0.82%，暫報0.5917點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.68%
- 近 1 週：+2.73%
- 近 3 月：+2.32%
- 近 6 月：+2.52%
- 今年以來：+1.93%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.89，本日上漲0.04%
- 美元/新加坡幣相關性-0.84，本日上漲0.21%
- 美元/南非蘭特相關性-0.80，本日上漲0.83%
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