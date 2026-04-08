營收速報 - 華邦電(2344)3月營收145.01億元年增率高達91.49％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為382.53億元，累計年增率91.34%。
最新價為95.6元，近5日股價下跌-0.89%，相關半導體業上漲5.37%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-20467 張
- 外資買賣超：-36309 張
- 投信買賣超：+20785 張
- 自營商買賣超：-4943 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|145.01億
|91%
|21%
|26/2
|119.73億
|88%
|2%
|26/1
|117.78億
|94%
|21%
|25/12
|97.70億
|53%
|13%
|25/11
|86.30億
|39%
|5%
|25/10
|82.25億
|35%
|4%
華邦電(2344-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為1積體電路2半導體記憶零組件及其系統產品3電腦系統用、數位通訊。用、及週邊設備用之半導體零組件及其系統產品4其他半導體零組件。5電腦軟體程式設計及資料處理6兼營與業務相關之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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