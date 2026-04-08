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鉅亨速報

營收速報 - 華邦電(2344)3月營收145.01億元年增率高達91.49％

鉅亨網新聞中心

華邦電(2344-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣145.01億元，年增率91.49%，月增率21.11%。

今年1-3月累計營收為382.53億元，累計年增率91.34%。

最新價為95.6元，近5日股價下跌-0.89%，相關半導體業上漲5.37%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-20467 張
  • 外資買賣超：-36309 張
  • 投信買賣超：+20785 張
  • 自營商買賣超：-4943 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 145.01億 91% 21%
26/2 119.73億 88% 2%
26/1 117.78億 94% 21%
25/12 97.70億 53% 13%
25/11 86.30億 39% 5%
25/10 82.25億 35% 4%

華邦電(2344-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為1積體電路2半導體記憶零組件及其系統產品3電腦系統用、數位通訊。用、及週邊設備用之半導體零組件及其系統產品4其他半導體零組件。5電腦軟體程式設計及資料處理6兼營與業務相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收華邦電

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