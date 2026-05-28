鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-28 16:09

數位轉型已成為提升企業競爭力的核心引擎，加上智慧城市的快速普及，中嘉寬頻洞察此一市場趨勢，長期深耕企業服務領域，透過「一站備足」的 360 度全方位高速寬頻解決方案，成為企業加速轉型的關鍵夥伴，深獲肯定與信賴。今年受惠於超高速網路、專網連線及智慧應用基礎建設需求全面增長，2026 年截至目前，整體企業服務營收已較去年同期顯著成長近三成。

中嘉寬頻搭上數位轉型、智慧城市商機 前4月企業服務營收年增近三成。(圖：中嘉寬頻提供)

隨著人工智慧 (AI)、大數據分析、雲端系統存取、即時資料交換、大量裝置連網、異地備援、以及跨據點辦公與遠端協作等快速發展，網路不再是單純的資訊傳輸工具，而是支撐企業運營與推動數位轉型的關鍵基礎。

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今年中嘉寬頻在核心高速網路連線業務展現強勁成長動能，XGPON / FTTH 高速上網服務的客戶數繳出單月雙位數成長的亮眼表現、年增率達 30%，顯示隨著企業數位化程度持續提升，穩定頻寬、低延遲及高品質網路傳輸能力，已逐漸成為中小企業營運不可或缺的重要條件，市場需求與重視程度亦同步提升。

除此之外，有鑑於企業專網與 IDC 相關服務需求持續增加，中嘉寬頻觀察到當前企業客戶需求漸漸出現結構性轉變，從過去以單一寬頻網路連線服務為主，轉而尋求整合專網、資安連線與 IDC 應用的一站式解決方案。

其中，PTP 專線服務持續支援大型企業的高速資料交換與穩定連線需求；VPN 服務則受惠於企業遠距辦公與跨據點安全連線需求升溫，帶動相關營收年成長約 13%，顯示企業對異地備援、高可靠度機房環境及 IDC 代管服務需求持續擴大。

在政府與智慧城市應用領域，中嘉寬頻同樣繳出亮眼成績單，相關服務客戶數年成長達 151%、挹注相關營收，展現智慧城市市場強勁且持續升溫的成長動能。進一步觀察，主要受惠於地方政府對於即時影像回傳、遠端監控及城市治理數據化需求快速提升，相關應用由早期示範建置階段邁向全面導入與普及化發展。

目前應用場景已廣泛涵蓋智慧交通、人車流監控、警政安防 CCTV、大型運動場館 CCTV、水利監控、環境監測、能源管理及公共設施管理等領域，對高穩定、高頻寬與低延遲傳輸能力的網路基礎建設需求亦同步提高。