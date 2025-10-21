鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-21 17:41

中嘉集團今 (21) 日表示，第三季受惠於成為全球影音串流品牌「Disney+」合作夥伴，推出多項全新方案組合，成功挹注寬頻服務申辦量顯著成長、創下今年新高。顯示大螢幕家庭娛樂當道，隨著串流影音成為主要收看途徑，高畫質大電視及臨場感音效也受到消費者重視。

中嘉集團成為Disney+合作夥伴挹注 Q3寬頻申辦量創新高。(圖：中嘉寬頻提供)

中嘉集團指出，「SoundBox 劇院串流盒」帶動高速率寬頻申辦量大漲後，7 月起全面新增搭配 Disney+ 高級方案，最高支援 4K 超高畫質 & HDR 及杜比全景聲的流暢影音畫面搭配身歷其境的劇院級音響效果，讓觀影體驗大幅升級，更是再度帶動一波申辦潮。

中嘉集團總經理陳佐銘表示，中嘉寬頻持續為消費者提供更高價值、更具差異化的寬頻服務體驗，受惠於 Disney+ 加入，成功帶動第三季 SoundBox 劇院串流盒系列方案新申辦營收大幅成長逾三成，選擇 1G 高速率的用戶更高達 94%，其他搭配串流影音上網方案同樣表現亮眼，整體 OTT 寬頻方案申辦量近翻倍成長。

陳佐銘提到，選擇 SoundBox 劇院串流盒或 Disney+ 寬頻方案的老客戶也占了續約量能的四成以上。