音樂龍頭易主？阿克曼砸640億美元想買環球音樂 騰訊是第二大股東

鉅亨網新聞中心 2026-04-08 15:12

億萬富翁投資人阿克曼（Bill Ackman）旗下潘興廣場資本，提出以現金加股票，大規模收購全球唱片龍頭環球音樂（Universal Music Group，UMG）。消息曝光後，受惠於市場對交易前景的高度期待，UMG 股價週二 (7 日) 盤中一度飆漲 24%，終場收漲 11.5%。旗下擁有泰勒絲、德瑞克等巨星的 UMG，成為資金追逐焦點。

音樂龍頭易主？阿克曼砸640億美元想買環球音樂 還要搬到紐交所。(圖:shutterstock)

這項交易估值高達 640 億美元，計畫將環球音樂與潘興廣場的收購工具合併，成立全新的「新環球音樂集團」（New UMG）。

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阿克曼指出，儘管環球音樂近年營收成長達 60%，但其在阿姆斯特丹泛歐交易所的股價表現卻嚴重低迷，未能反映公司真實價值。因此，該提案的核心策略之一，便是將公司遷往紐約證券交易所（NYSE）上市，藉此爭取納入標普 500 等主要指數，吸引更多投資基金買進以推升市值。

根據收購提案，現有股東將獲得每股 5.05 歐元的現金以及新公司的股份，總價值約較先前收盤價溢價 78%。此外，為展現對音樂生態的重視，收購方案中還包含處分 Spotify 持股的計畫，其中 7.5 億歐元預計將回饋給旗下藝人。

為了應對人工智慧與串流媒體時代的挑戰，新集團也計畫進行領導層重組，擬任命前迪士尼總裁邁克爾 · 奧維茨擔任董事長。若該提案獲得三分之二股東投票通過，這場改寫全球音樂產業版圖的收購案預計將於 2026 年底前完成。