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〈焦點股〉中東戰事衝擊原物料缺貨危機 二線塑化股台聚集團4檔亮燈漲停

鉅亨網記者黃皓宸 台北

受美伊中東戰事衝突延續，加上伊朗最大天然氣田遭襲，石油與天然氣價格大幅上揚，外界關注塑化原料取得日趨困難，包括台塑 (1301-TW) 也發出通知給客戶，指塑膠原料供將受影響，今 (23) 日台股在盤勢欠佳情況下，台聚 (1304-TW) 集團的台聚、台達化 (1309-TW)、亞聚 (1308-TW)、華夏 (1305-TW)4 檔亮燈飆上漲停版，領多檔二線塑化上揚。

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〈焦點股〉中東戰事衝擊原物料缺貨危機 二線塑化股台聚集團4檔亮燈漲停。(圖：shutterstock)

因美伊衝突導致能源危機升高，日、韓股今日開盤後也一度重挫逾 3%，台股早盤重跌超過千點。包括石化廠台塑、台塑化 (6505-TW) 都已向客戶發出通知，並示警塑膠原料供應恐將受到波及。


今日盤面上，台聚集團 4 檔股票皆開高走高，在資金簇擁下跳空漲停，站上所有均線之上，股價均創波段新高，其他包括地球 (1324-TW)、三芳 (1307-TW)、炎洲 (4306-TW)、中石化 (1314-TW)、台塑化、永裕 (1323-TW) 也逆勢上揚。

包括布蘭特原油期貨 1 桶飆漲至 110 桶 / 美元以上影響，塑化上游的原料乙烯每噸狂飆至 1,280 美元，其他如遠東區五大泛用樹脂中 PVC(聚氯乙烯) 報價大漲、1 噸來到 1,050 美元，ABS，PS、PP 報價也持續上揚。

台聚上周五 (20 日) 法說時表示，目前庫存原料可支應約 40 日，正在積極從現貨市場購買，同時在美伊戰事爆發後，自 3 月初起內銷採配額銷售，包括乙烯、EVA 部分，確定到下 (4) 月底前生產沒有問題，但若戰爭持續延續，恐影響到 5 月份出貨價格。

台達化則指出，目前產品線 ABS、PS 等，在原物料供應吃緊的恐慌心理下，近 2 周報價漲幅已接近 2 成左右，目前下游客戶需求緊縮，5、6 月可能出貨量會少一些，主因為仍原物料價格持續高漲影響。

分析師表示，塑化股受惠於戰爭題材上漲，但成交量若持續維持爆量，若技術面出現反轉訊號，投資人應要提早獲利了結。

 


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三芳35+2.19%
地球10.8+2.37%
台塑化55.8-0.71%
華夏18.45+9.82%
亞聚18.15+10.0%
台達化19.9+9.94%
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永裕19.15+0.26%

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