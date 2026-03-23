鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-23 12:12

〈焦點股〉中東戰事衝擊原物料缺貨危機 二線塑化股台聚集團4檔亮燈漲停。(圖：shutterstock)

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包括布蘭特原油期貨 1 桶飆漲至 110 桶 / 美元以上影響，塑化上游的原料乙烯每噸狂飆至 1,280 美元，其他如遠東區五大泛用樹脂中 PVC(聚氯乙烯) 報價大漲、1 噸來到 1,050 美元，ABS，PS、PP 報價也持續上揚。

台聚上周五 (20 日) 法說時表示，目前庫存原料可支應約 40 日，正在積極從現貨市場購買，同時在美伊戰事爆發後，自 3 月初起內銷採配額銷售，包括乙烯、EVA 部分，確定到下 (4) 月底前生產沒有問題，但若戰爭持續延續，恐影響到 5 月份出貨價格。

台達化則指出，目前產品線 ABS、PS 等，在原物料供應吃緊的恐慌心理下，近 2 周報價漲幅已接近 2 成左右，目前下游客戶需求緊縮，5、6 月可能出貨量會少一些，主因為仍原物料價格持續高漲影響。