鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-08 13:31

由貿協與機械公會共同主辦的「台北國際塑橡膠工業展 (TaipeiPLAS)」將於今 (2026) 年 9 月 15 日至 19 日在南港展覽館登場，目前已開放線上參觀登記，邀請國內外業者掌握產業升級與發展契機。貿協今 (8) 日表示，本屆以「Form to Future 塑造未來」為主軸，聚焦「智慧製造」、「創新材料」與「永續循環」三大方向，展現塑橡膠產業在製程升級與應用的最新發展。

外貿協會表示，去 (2025) 年台灣塑橡膠加工機出口總額達 8.25 億美元，較前 (2024) 年成長 4.6%，顯示產業外銷動能回穩、市場需求逐步回升，帶動整體景氣呈現溫和復甦，在全球製造業持續調整供應鏈布局的趨勢下，業者加速推動產線升級與技術轉型，並導入自動化與數位化應用，以強化整體競爭力，從設備連線、數據監控到製程優化，不僅提升生產效率，也進一步穩定產品品質；材料應用則朝高性能與多元化發展，持續拓展於各產業的應用。

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貿協指出，本屆展覽預計徵集 330 家廠商、使用約 1,500 個攤位，涵蓋材料創新、精密成型及製程優化等領域，包括回收料與生質材料應用、射出成型技術升級，以及各類自動化設備與周邊系統，完整呈現產業鏈上下游技術與應用成果。