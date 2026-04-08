環球時報：鄭麗文訪陸呼應台灣主流民意

鉅亨網新聞中心 2026-04-08 11:02

應中共中央總書記習近平邀請，國民黨主席鄭麗文周二（7 日）率團經上海抵達南京，開始 6 天大陸參訪行程。這是國民黨主席睽違近 10 年再次率團訪問大陸，受到兩岸媒體和國際輿論高度關注。

國民黨主席鄭麗文。（圖：鄭麗文臉書）

中共鷹派喉舌《環球時報》周三在社評中指出，代表團抵達上海的消息一經發出，「兩岸一家親」的祝福帖迅速在網路洗版。可見，加強兩岸交流合作、維護台海和平發展大局，是兩岸同胞的共同心聲與主流民意訴求。

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《環球時報》稱，鄭麗文此行以「2026 和平之旅」為主題，明確堅持「九二共識」、反對「台獨」，帶來了台灣真實民意。國共兩黨對話有助於共同遏制「台獨」分裂，抵禦外部干涉，讓兩岸關係重回和平發展的正確軌道。

《環球時報》提到，自 2005 年連戰「破冰之旅」以來，吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等時任國民黨主席訪陸，均以承認「九二共識」為政治基礎，積極推動兩岸和平交流。此次，鄭麗文衝破「綠色恐怖」的陰霾率團訪陸，用實際行動呼應民意關切，勇氣與擔當值得肯定。

針對鄭麗文訪問大陸，陸委會在 2 日表示，鄭麗文應要求中共立刻停止共軍機艦持續擾台，承認中華民國存在的事實，及台灣的未來應由 2,300 萬台灣人民共同決定。

陸委會上月底公布的民調顯示，8 成 1 受訪民眾不贊成中共「一國兩制」主張（81.3%），其中超過 5 成民眾非常不贊同（52.7%）；近 8 成民眾不認同中共堅持「一中原則」，推進統一（79.5%），其中超過 5 成民眾非常不認同（50.9%）。近 7 成 6 贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」（75.9%）。

民調顯示，超過 7 成民眾支持政府增加國防預算，強化防衛（70.4%），其中近 5 成民眾非常支持（44.4%），顯示多數民眾支持政府兩岸政策立場，及做好捍衛國家主權安全的準備。