物聯智慧 2026-04-08 08:40

繼東北亞電信落地後 東南亞越南電信再添新案

AIoT 雲端服務商物聯智慧（簡稱 TUTK, TW-6565）持續推進海外市場布局，旗下之 Kalay 雲端平台繼成功導入東北亞電信客戶後，近日再獲東南亞越南電信客戶採用，顯示其平台型服務能力已逐步獲得亞洲電信市場肯定。此次合作不僅象徵物聯智慧海外電信市場布局再下一城，也進一步驗證其由 P2P 連線技術供應商，升級為 AIoT 物聯網雲端平台服務商的轉型成果。

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物聯智慧董事長郭啟銘表示，電信市場對 IoT 與智慧影像服務的需求，正從單純的設備連線，快速走向平台化、服務化與訂閱化。 TUTK 的 Kalay 雲端平台能接連獲得日、韓、越南等亞洲電信客戶採用，代表公司多年累積的 P2P 連線、裝置管理、雲端錄影與 AI 整合應用能力，已逐步成為具規模化輸出的平台服務。未來公司將持續深化平台能力，擴大海外市場布局，並提升長期經常性收入及雲端服務之占比。

物聯智慧指出，其 Kalay 雲端平台具備 AIoT 服務特性，整合了裝置連線、雲端管理、資料服務與 AI 應用等核心能力，可支援各類 IoT 裝置快速上雲，並提供即時監控、事件管理、遠端維運、雲端錄影及 AI 影像辨識等功能，協助電信業者與服務商快速建構具商業化能力的雲端服務方案。隨著智慧家庭、安防監控與各類物聯網應用持續成長，電信業者也積極透過平台型服務提升用戶黏著度與服務附加價值。

相較於傳統以硬體出貨為主的營運模式，轉型後成為 AIoT 物聯網平台則是具備更高的擴展性與持續服務升級能力，更適合電信業者發展訂閱式與加值型服務。物聯智慧表示，本次越南電信客戶導入 TUTK 的服務，除了平台的建置之外，後續亦可望延伸至雲端錄影、AI 辨識事件服務及其他訂閱型增值應用，進一步強化平台服務價值，並帶動長期經常性收入成長。

此外，繼東北亞電信市場成功落地後，再拓東南亞越南電信客戶，也顯示物聯智慧投入 AI 應用整合後的 AIoT 物聯網平台已逐步建立跨區域、跨電信客戶複製導入的能力。 對物聯智慧而言，這不僅是新增一項海外合作案，更代表公司正逐步建立可向更多亞洲電信與大型服務商複製輸出的平台商業模式，為未來營運成長奠定更具延展性的基礎。