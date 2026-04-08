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盤中速報 - 恆生科技指數上漲143.97點至4823.07點，漲幅3.08%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日09:35，恆生科技指數上漲143.97點（或3.08%），暫報4823.07點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.63%
  • 近 1 月：-5.42%
  • 近 3 月：-18.46%
  • 近 6 月：-28.57%
  • 今年以來：-15.17%

焦點個股


銅概念領漲+9.49%。其中 中國大冶有色金屬(00661-HK) 上漲 12.75% ; 萬國黃金集團(03939-HK) 上漲 9.73% ; 環球戰略集團(08007-HK) 上漲 9.43% 。

禽畜飼料概念領漲+6.56%。其中 大成食品(03999-HK) 上漲 6.56% ; 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數禽畜飼料

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現貨黃金4797.192.01%
中國大冶有色金屬0.115+12.8%
萬國黃金集團14.590+7.52%
環球戰略集團0.420+58.5%
大成食品0.650+6.56%

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