盤中速報 - 恆生指數上漲644.02點至25760.55點，漲幅2.56%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日09:34，恆生指數上漲644.02點（或2.56%），暫報25760.55點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.32%
- 近 1 月：-2.49%
- 近 3 月：-5.07%
- 近 6 月：-6.83%
- 今年以來：-2.01%
焦點個股
銅概念領漲+9.49%。其中 中國大冶有色金屬(00661-HK) 上漲 12.75% ; 萬國黃金集團(03939-HK) 上漲 9.73% ; 環球戰略集團(08007-HK) 上漲 9.43% 。
禽畜飼料概念領漲+6.56%。其中 大成食品(03999-HK) 上漲 6.56% ; 。
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