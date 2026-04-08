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緯軟3月、Q1營收同創新紀錄 樂觀看進入結構性成長期

鉅亨網記者王莞甯 台北

資訊軟體服務商緯軟 (4953-TW) 公布 3 月合併營收為 12.1 億元，月增 16.06%，年增 31.11%，創單月新高紀錄，第一季合併營收近 34 億元，季增 4.5%，年增 28.66%，也創下單季新高紀錄，緯軟樂觀看待，業務擴張已進入結構性成長期。

緯軟表示，受惠於互聯網客戶需求持續放量，再加上新客戶貢獻顯著，互聯網業務維持雙位數年增，營收占比也持續提升。


另一方面，半導體及育樂業務則隨著資源投入與客戶拓展逐步發酵，展現強勁成長動能，成為另一業績新亮點。

展望後市，緯軟表示，將在既有指標性客戶的穩健貢獻基礎上，加速拓展新客群並深耕多元產業布局。

緯軟看好，受惠於 AI 應用、Agentic AI 平台和雲端大數據等數位轉型需求持續強勁，將為長期營收增長奠定堅實基礎，緯軟已連 9 個月達成單月營收雙位數年增，充分顯現業務擴張進入結構性成長期。


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緯軟資服資安AI營收創高

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