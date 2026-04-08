鉅亨網編輯林羿君 2026-04-08 13:32

伊朗戰事爆發後，中國銀行股表現明顯優於大盤。分析師指出，具吸引力的股息殖利率以及獲利前景改善，預料將持續為股價提供上漲動能。

花旗集團分析師表示，中資銀行第一季業績有機會超越市場預期，並指出多家銀行管理層已釋出訊號，隨著利差壓力緩解與手續費收入強勁成長，營收成長前景轉佳。

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自中東衝突升溫以來，滬深 300 銀行指數上漲 2.7%，相較之下，整體 A 股大盤則下跌 5.7%。

光大證券首席金融分析師王一峰指出，整體銀行業的利差趨於穩定，部分銀行第一季甚至可能出現反彈，這將持續吸引投資者目光。中國各大銀行預計於 4 月底陸續公布第一季財報。

隨著資金成本下降，中國大型國有銀行的利差壓力在 2025 年已有所緩解。以工商銀行 (01398-HK) 與中國農業銀行農業銀行 (01288-HK) 為例，其淨利差較前一年縮減 14 個基點至 1.28%，縮減幅度優於 2024 年分別下滑的 19 與 18 個基點。

此外，在充滿不確定性的環境下，穩定且優渥的股息配發也吸引了尋求防禦性標的資金。根據彭博編撰的數據顯示，中資大行股票未來 12 個月的預期殖利率約為 5%，遠高於滬深 300 指數的 2.8% 以及 10 年期國債約 1.8% 的殖利率。

儘管中國經濟放緩與房地產長期低迷，仍引發資產品質惡化的疑慮，但監管政策支持可望對銀行業形成支撐。