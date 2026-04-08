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盤中速報 - 恆生科技指數上漲189.99點至4869.09點，漲幅4.06%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日11:09，恆生科技指數上漲189.99點（或4.06%），暫報4869.09點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.63%
  • 近 1 月：-5.42%
  • 近 3 月：-18.46%
  • 近 6 月：-28.57%
  • 今年以來：-15.17%

焦點個股


銅概念領漲+14.29%。其中 環球戰略集團(08007-HK) 上漲 60.38% ; 中國大冶有色金屬(00661-HK) 上漲 13.73% ; 五礦資源(01208-HK) 上漲 9.51% 。

禽畜飼料概念領漲+6.56%。其中 大成食品(03999-HK) 上漲 6.56% ; 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數禽畜飼料

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環球戰略集團0.420+58.5%
中國大冶有色金屬0.115+12.8%
五礦資源8.260+9.11%
大成食品0.650+6.56%

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