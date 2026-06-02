鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-02 19:29

台股今 (2) 日上漲 219.4 點收 45557.31 點新高，外資買超 102.8 億元、連 3 買，買超緯創 9.19 萬張最多，並加碼記憶體族群；賣超則大砍群創 20.85 萬張，但買超友達、彩晶，對面板三虎多空不同調。

外資今日買超電子股除了緯創外，也加碼聯電 6.36 萬張、宏碁 5.15 萬張、鴻海 2.55 萬張、仁寶 1.5 萬張；面板指標友達 4.78 萬張、彩晶 1.39 萬張；記憶體相關的旺宏 2.75 萬張、南亞科 1.83 萬張、華邦電 1.29 萬張，

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非電族群方面，外資買超陽明 1.93 萬張，以及紡塑相關的台化 1.9 萬張、遠東新 1.78 萬張、南亞 1.65 萬張、台塑 9,706 張，另有華新 1.62 萬張；金融股及 ETF 則買超永豐金 2.31 萬張、元大金 1.23 萬張、臺企銀 1.09 萬張、元大高股息 (0056)2.01 萬張、國泰永續高股息 (00878)1.74 萬張。

外資賣超方面，大砍群創 20.85 萬張最多，另有代工廠廣達 1.45 萬張、英業達 1.32 萬張，以及華通 1.19 萬張、東元 1.12 萬張、康舒 1.07 萬張等；傳產則有台玻 4.7 萬張、長榮航 3.83 萬張、中鋼 2.79 萬張、正新 1.13 萬張、統一 1.05 萬張。