鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (7) 日終場上漲 657 點，收在 33229 點，一舉重返月線大關，三大法人也全站買方，外資特別青睞聯電，大買 4.9 萬張，但調節面板雙虎群創與友達，兩者合計大賣 13.4 萬張。
三大法人合計買超 195.6 億元，外資轉買 100.75 億元，自營商也轉買 70.33 億元，投信買超 24.52 億元，已連 5 買。
觀察外資買超對象，特別青睞聯電 (2303-TW) 與債券 ETF，大買聯電 4.9 萬張，為買超第一名，債券 ETF 包括群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、主動中信非投等債(00981D-TW) 三檔合計加碼 7.5 萬張。
外資賣超則瞄準面板雙虎、記憶體與 ODM 業者，友達 (2409-TW)、群創(3481-TW) 兩檔共遭賣 13.4 萬張，調節華邦電 (2344-TW) 約 1.9 萬張，其他如鴻海 (2317-TW)、仁寶(2324-TW) 也有約 1 萬張。
投信與自營商也雙雙青睞聯電，同步作多聯電共 5 千張，也看好頎邦 (6147-TW)，聯手敲進 1.2 萬張。
下一篇