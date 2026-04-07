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群電Q1營收符合預期 衛星通訊及遊戲機電源將逐季墊高

鉅亨網記者彭昱文 台北

電源廠群電 (6412-TW) 今 (7) 日公告 3 月營收 28.82 億元，月增 35.9%、年減 5.2%；第一季營收 77.84 億元，與去年第四季相比則約略持平，年減 7.8%，表現符合公司預期；群電表示，衛星通訊及遊戲機電源將逐季墊高，推升業績表現。

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群電Q1營收符合預期 衛星通訊及遊戲機電源將逐季墊高。(鉅亨網資料照)

群電表示，雖然第一季是傳統淡季，但在半導體通膨壓力持續升溫下，筆電品牌客戶積極拉貨，加上低軌衛星相關訂單挹注，帶動公司出貨動能維持穩健，且在關鍵半導體供應仍偏緊的情況下，客戶資源配置轉向優先支援高階機種，帶動大瓦特數筆電電源、LED 背光模組出貨年增，有助於本季產品組合。


展望後市，公司指出，目前筆電市場能見度有限，由於客戶端關鍵半導體短缺情況尚未顯著緩解，且各客戶缺料品項分歧，因此筆電電源訂單型態仍以急單為主。群光電能將憑藉其在急單應對上的執行力與彈性優勢，動態掌握供應鏈與市場變化，致力於維持整體表現優於產業成長。

公司也強調，除筆電電源業務外，其他產品線將自第二季起陸續接棒成長。其中，衛星通訊電源今年明顯回溫，預計高瓦特數新機種自第二季起將開啟出貨動能。此外，公司已獲選客戶新世代主流機種供應商，今年通訊電源及遊戲機電源業績將逐季墊高，下半年相關營收有機會較去年同期成長一倍以上。


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群電電源衛星遊戲機營收

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