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鉅亨速報 - Factset 最新調查：EquipmentShare.com, Inc. Class A(EQPT-US)EPS預估上修至0.47元，預估目標價為40.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對EquipmentShare.com, Inc. Class A(EQPT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.43元上修至0.47元，其中最高估值0.57元，最低估值0.42元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.57(0.57)1.372.39
最低值0.42(0.27)0.530.48
平均值0.48(0.45)0.941.68
中位數0.47(0.43)0.941.74

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值53.24億66.31億83.12億
最低值49.52億57.63億63.27億
平均值51.54億63.04億74.30億
中位數51.66億63.19億75.66億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS0.05-0.06-0.15--
營業收入17.33億25.56億37.63億43.79億

詳細資訊請看美股內頁：
EquipmentShare.com, Inc. Class A(EQPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEQPT

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