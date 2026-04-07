鉅亨速報 - Factset 最新調查：EquipmentShare.com, Inc. Class A(EQPT-US)EPS預估上修至0.47元，預估目標價為40.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對EquipmentShare.com, Inc. Class A(EQPT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.43元上修至0.47元，其中最高估值0.57元，最低估值0.42元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.57(0.57)
|1.37
|2.39
|最低值
|0.42(0.27)
|0.53
|0.48
|平均值
|0.48(0.45)
|0.94
|1.68
|中位數
|0.47(0.43)
|0.94
|1.74
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|53.24億
|66.31億
|83.12億
|最低值
|49.52億
|57.63億
|63.27億
|平均值
|51.54億
|63.04億
|74.30億
|中位數
|51.66億
|63.19億
|75.66億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.05
|-0.06
|-0.15
|--
|營業收入
|17.33億
|25.56億
|37.63億
|43.79億
詳細資訊請看美股內頁：
EquipmentShare.com, Inc. Class A(EQPT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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