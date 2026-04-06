鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-06 19:40

為降低中東局勢對交通運輸的影響，行政院長卓榮泰今 (6) 日宣布啟動國內線航空用油補助機制，以減輕航運成本壓力。行政院表示，各項能源庫存目前均高於法定規範，且亞鄰最低價與平穩機制將持續運作，本周油價漲幅全由中油吸收。此外，民生用天然氣與桶裝瓦斯 4 月維持凍漲，電價亦不調整。經濟部強調，國內聚乙烯與塑膠原料供應充足，呼籲民眾無需恐慌搶購，政府將確保市場供應鏈透明穩定。

行政院今 (6) 日舉行「因應中東衝突民生安定專案會議例行記者會」，由發言人李慧芝主持，會中聚焦於能源供應與交通補助。李慧芝轉述行政院長卓榮泰明確指示，交通部應依現行規定，正式啟動針對國內線航空用油的補助，以因應國際油價波動對國內交通的衝擊。

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李慧芝說明，此次航空用油補助將以國內航線為主，旨在穩定民生物價，減緩因油價波動造成的營運負擔。卓榮泰在會中強調，政府會積極因應中東情勢變化，確保民生安定，並呼籲國人近期應避免前往中東地區，政府也會全力安排仍滯留中東國人的安全管理。

國發會主委葉俊顯針對能源價格機制補充說明，目前汽柴油價格將持續依照亞鄰最低價與專案平穩機制運作，本周漲幅將由中油吸收。針對民生需求，4 月份民生用天然氣及桶裝瓦斯價格維持凍漲，電價亦不會進行調整。

經濟部次長何晉滄則強調，國內塑膠袋與醫材所需的聚乙烯需求量約 2.2 萬噸，隨中油四輕增產，供應量絕對充足，可涵蓋農產蔬果包裝及醫療器材用途。