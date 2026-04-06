鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-06 19:36

針對中東衝突對台灣民生經濟的衝擊，行政院長卓榮泰今（6）日於「因應中東衝突民生安定專案會議」提出穩物價、保供應、查哄抬三項機制，強調最優先任務為維持產銷秩序正常，要求經濟部協調中油與台塑穩定生產原物料，並增加石油與輕油貨源，目前國內石化產能充足，足以供應塑膠袋及醫材需求。法務部亦同步啟動跨部會聯合稽查，截至 4 月 5 日，行政訪查與稽查共計 940 件。

中東地區戰事持續升溫，為因應國際局勢對國內民生可能造成的衝擊，行政院今（6）日召開「因應中東衝突民生安定專案會議例行記者會」。卓榮泰於會中指示，當前首要任務是確保國內物價穩定與產銷秩序正常。

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記者會由行政院發言人李慧芝主持，與會人員包括政務委員陳時中、林明昕，以及國發會主委葉俊顯、衛福部長石崇良、經濟部次長何晉滄、法務部次長馮成等官員。

李慧芝轉述卓榮泰會中裁示，在物價平穩方面，政府將全力維持產銷秩序。卓榮泰要求經濟部協調中油及台塑公司務必穩定生產相關原物料，並積極獲取更多石油、輕油貨源。此外，農業部應依規定執行農漁民安定措施，包含肥料與農漁用油補助；衛福部則須嚴密掌握醫材產製原料，確保供貨無虞。

國發會主委葉俊顯指出，目前國內油氣庫存均高於法定標準，中油與台塑已預先調度 4 至 7 月的原油及輕油船隻。天然氣部分也已完成 4、5 月船期調度，供應無礙。而在產業鏈供應上，中油四輕已提前運作，預計 5 月可進一步增產乙烯 3 萬噸，足以滿足國內市場。

法務部檢察司主任檢察官蔡妍蓁表示，法務部已啟動跨部會物價聯合稽查小組，執行兩波稽查行動。截至 4 月 5 日，刑事案件已立他案 2 件，行政訪查與稽查共計 940 件。