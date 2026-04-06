鉅亨網記者劉玟妤 台北
美伊衝突延燒，推升原物料價格，也使得紙業報價持續走揚，華紙 (1905-TW)4 月再度調漲短纖紙漿價格，工紙廠正隆 (1904-TW) 也預期越南市場價格續漲。華紙與正隆皆表示，目前戰爭造成的影響有限，但仍持續觀察國際局勢。
華紙表示，短纖價格自去年第四季開始，連續 7 個月上漲，合計調漲 140 美元，目前每公噸價格為 640 美元。華紙也進一步調漲各類紙品售價，包括文化用紙、包裝用紙及產業用紙。正隆同樣自去年第四季起調高越南市場報價，並預期越南市場價格將續揚。
至於美伊衝突對營運是否造成影響，華紙表示，現階段戰爭對於需求端的具體影響仍難以判斷，主要不確定性來自於未來能源價格可能上升，加上運費也逐步走高，須持續觀察市場接受度。
正隆則說明，造紙業能源主要以燃煤為主，並逐步轉向生質能，對於石油依賴較低，目前觀察影響不大，不過原物料及運費上漲仍可能推升成本，將持續觀察後續國際局勢走勢。
針對市場需求，華紙與正隆皆指出，自去年第四季開始看到需求逐步回溫。不過華紙表示，雖然往上趨勢確定，但市場對於漲價幅度尚無共識，接單與出貨較為保守，並以短單為主。
正隆則預期，今年中國與台灣市場需求持平，主要動能將來自越南市場，公司也持續擴充越南產能。工紙方面，平陽造紙廠將於上半年完成擴建，屆時產能將從 70 萬噸提升至 100 萬噸；紙器部分，南越的濱吉廠第二季產線也會在上半年投產，此外，隨著中國電子廠移往北越，已於北越寧平購地，並著手建廠，預計明年上半年完工。
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