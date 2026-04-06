鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-06 09:10

華紙表示，短纖價格自去年第四季開始，連續 7 個月上漲，合計調漲 140 美元，目前每公噸價格為 640 美元。華紙也進一步調漲各類紙品售價，包括文化用紙、包裝用紙及產業用紙。正隆同樣自去年第四季起調高越南市場報價，並預期越南市場價格將續揚。

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至於美伊衝突對營運是否造成影響，華紙表示，現階段戰爭對於需求端的具體影響仍難以判斷，主要不確定性來自於未來能源價格可能上升，加上運費也逐步走高，須持續觀察市場接受度。

正隆則說明，造紙業能源主要以燃煤為主，並逐步轉向生質能，對於石油依賴較低，目前觀察影響不大，不過原物料及運費上漲仍可能推升成本，將持續觀察後續國際局勢走勢。

針對市場需求，華紙與正隆皆指出，自去年第四季開始看到需求逐步回溫。不過華紙表示，雖然往上趨勢確定，但市場對於漲價幅度尚無共識，接單與出貨較為保守，並以短單為主。