鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-06 11:08

連接線 / 器廠宏致 (3605-TW) 表示，今年 AI 高速連接器及高速線放量、出貨逐季向上，AI 應用將倍數跳增、全年營運將無淡季；法人估，宏致今年營收將成長約 2 成達 130 億元、毛利率則可提升 1-2 個百分點、每股純益達 6 元。

宏致表示，過往公司在 AI 領域產品多為 GPU/CPU 以外的功能性連接器，但去年切入到 GPU/CPU 相關高階連接器及高速線，客戶包括兩大美系雲端服務供應商 (CSP) 以及國內三家主要 AI 伺服器代工廠，涵蓋 GPU 及 ASIC 架構。

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宏致進一步指出，公司目前交貨的連接器高階連接器規格包含 MCIO、還有 PCle、Gen-Z、Multi-Trak 等，應用在 SSD 記憶體、高速網卡、加速卡等，平均單價 (ASP) 較過往產品高出 10-20 倍，毛利率也高出許多。

因應需求，宏致除了擴充高階連接器產能外，也增加高速線上游的抽線產能，強化垂直效益，公司認為，去年 AI 應用比重約 1 成，隨著今年 AI 高階連接器出貨放量、逐季向上，全年 AI 營收比重可達 3-4 成。

宏致也針對下一代光傳輸技術應用展開布局，公司坦言，由於過往在光通訊領域相對陌生，因此透過跟工研院及國外供應商合作，Gen 7 配合 1.6T 光傳輸發展，預計最快 2027 年底到 2028 年會有機會看到成果。

在筆電應用方面，宏致表示，雖然因為記憶體缺料漲價，市場普遍對今年筆電出貨保守看待，但宏致今年無論在機種抑或是供應品項上都有增加，因此今年筆電連接器也可望逆勢成長。