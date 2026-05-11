優群維持全年目標營收成長10-15% 毛利率落底後續可望逐步改善

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-11 20:25

連接器廠優群 (3217-TW) 今 (11) 日召開法說，今年上半年營運預估為低個位數成長，下半年則可望轉為雙位數增長，全年展望維持 10-15% 的目標不變，針對金、塑膠等原物料上漲對毛利率的影響，也多方因應，可望逐步改善。

優群總經理劉興義。(鉅亨網資料照)

優群 4 月營收 3.16 億元，月減 10.5%、年減 13.3%；累計前 4 月營收 12.64 億元，年減 1.9%；總經理劉興義表示，主要是受到中系筆電龍頭廠五一長假加班生產放緩影響，不過客戶對於第二季與全年需求的預估值持續上修，需求可望呈現逐月回升。

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新產品線 CAM/LGA Socket 方面，劉興義表示，部分客戶機種已開始量產，原本預估今年相關產品營收占比約 5%，但目前觀察訂單量優於預期，因此全年營收比重有機會提升至 8%；另外，公司 SOCAMM2 產品已納入協會標準，並已與兩家台灣 EMS 廠商進行產品測試，爭取導入機會。

在 Metal Bar 部分，劉興義表示，目前在美系手機、筆電皆有採用，由於筆電應用的單價是手機的兩倍，因此預期今年 Metal Bar 將成長超過兩成，也是公司毛利率最高的產品，且明年預期將有新的案子加入，出貨量可觀，將帶動該產品貢獻持續向上。