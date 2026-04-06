鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-06 09:52

受到中東戰火影響，台股第一季走勢震盪，電子五哥呈現兩漲三跌。和碩表現最為亮眼，股價逆勢走揚，第一季大漲 11.07%，廣達小漲 2.38%。緯創股價修正壓力最大，第一季下挫 18.6%，仁寶跌 11.34%，英業達則跌 6.64%。

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和碩指出，今年伺服器業務將延續 2025 年出貨動能，預期相關業務將逐季成長，全年可望有 10 倍的成長幅度，對於今年 AI 伺服器成長具信心。至於三大產品，資訊產品方面，預期第二季筆電與 PC 季對季成長；消費電子產品第二季開始有新專案挹注，季對季將成長；通訊產品部分，預期第二季回補力道將優於第一季。

廣達今年主要成長動能仍來自 AI 伺服器，包括 GB300 與 HGX 產品持續出貨，至於新一代平台 Vera Rubin 預計於 8 月推出，看好今年 AI 伺服器倍數成長，整體伺服器營收占比將提高至 8 成。

緯創第一季股價雖然回檔壓力較大，但對於今年 AI 伺服器相關營收仍持正向看法，預期將有高雙位數百分比的成長。緯創提到，若第三季新舊產品轉換順利，可望進一步帶動業績。

英業達表示，對於今年 ASIC 伺服器展望持樂觀看法，預期今年 ASIC 伺服器出貨將占整體 AI 伺服器比重約 5 成，看好今年 AI 相關營收年增雙位數。