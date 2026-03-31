鉅亨網編譯許家華 2026-04-01 06:50

美國政府周二 (31 日) 罕見召開超過 30 年來首次的瀕危物種委員會會議，並一致表決通過，豁免墨西哥灣石油與天然氣開採活動適用《瀕危物種法》，允許業者在無須額外保護措施下持續鑽探，引發環保團體強烈反彈。

該委員會因擁有裁定豁免權，被外界稱為「上帝小組」，此次由內政部長 Doug Burgum 領銜，成員還包括農業部長 Brooke Rollins、陸軍部長 Dan Driscoll、環保署署長 Lee Zeldin、國家海洋暨大氣總署署長 Neil Jacobs，以及白宮經濟顧問委員會代理主席 Pierre Yared。官員表示，此次表決是因應國防部長 Pete Hegseth 提出的申請，基於國家安全理由啟動豁免機制。

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Hegseth 指出，當前多起訴訟可能導致墨西哥灣油氣開採活動受阻，進而削弱美國能源供應與軍事準備能力。他強調，在伊朗戰爭導致全球能源供應受擾的背景下，美國必須確保自身能源穩定，「不能讓自身規範削弱國力，反而壯大對手」。

內政部長 Burgum 則將此決策與全球能源風險連結，指出近期主要能源供應受阻的事件，凸顯國內能源生產的重要性，尤其在支援軍事行動方面更具戰略價值。

此次豁免涵蓋多項受保護物種，包括鯨魚、海鳥與海龜，其中最受關注的是極度瀕危的萊斯鯨 (Rice’s whale)，也稱為墨西哥灣鯨，是墨西哥灣北部特有的鬚鯨物種。根據美國國家海洋暨大氣總署資料，該物種全球數量已不足 100 隻。聯邦環境評估報告曾指出，與油氣開採相關的船舶活動可能對其生存構成威脅，包括船隻撞擊風險。

政策支持者則認為，石油產業仍須遵守其他聯邦環保法規，包括《海洋哺乳動物保護法》與《國家環境政策法》，監管機制並未完全鬆綁。美國國家海洋工業協會總裁 Erik Milito 表示，此次決定顯示既有保護措施仍然完善，不應讓持續的法律訴訟阻礙具國家重要性的能源項目。

然而，環保團體強烈批評此舉，認為政府以國安為由削弱環境保護，並誓言提起訴訟挑戰決定。生物多樣性中心政府事務主管 Brett Hartl 指出，此決策「既不道德也可能違法」，將在法院中推翻。