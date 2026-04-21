鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-21 18:42

為推動資本市場國際化並營造友善投資環境，金管會今 (21) 日宣布，將發布令釋明定保管機構可代理境外外資領取「外幣現金股利」，未來外資領取台股配息時，可選擇「美元進、美元出」，減少頻繁換匯的成本，也可助平穩匯市波動。證期局副局長黃仲豪表示，集保結算所研議建置對帳管控機制，預計於今 (2026) 年第 3 季上線，但後續涉及保管銀行與股務單位等串接作業，最快也要明 (2027) 年才能適用。

目前外資持有台股市值已逾 47%，且多數台股企業 (如大型科技廠) 為出口導向，手中握有充足外幣部位，以台積電為例，2025 年第三季現金股利為每股 6 元，已於 2026 年 4 月 9 日發放，發放總金額高達 1555.95 億元。

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黃仲豪指出，此政策是針對市場多年來的建言做出回應，參考英國、加拿大、澳洲等國際慣例後，決定鬆綁法規。他強調，「這不僅滿足外資持有外幣的需求，也能減輕發行公司換匯作業的負擔。」

在實務執行面上，黃仲豪說明，未來企業發放外幣股利不需向金管會申請，亦不強制修改章程。公司僅需在董事會決定配息基準日後，於公開資訊觀測站公告匯率決定方式與發放幣別即可。