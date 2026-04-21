鉅亨網記者陳于晴 台北
為推動資本市場國際化並營造友善投資環境，金管會今 (21) 日宣布，將發布令釋明定保管機構可代理境外外資領取「外幣現金股利」，未來外資領取台股配息時，可選擇「美元進、美元出」，減少頻繁換匯的成本，也可助平穩匯市波動。證期局副局長黃仲豪表示，集保結算所研議建置對帳管控機制，預計於今 (2026) 年第 3 季上線，但後續涉及保管銀行與股務單位等串接作業，最快也要明 (2027) 年才能適用。
目前外資持有台股市值已逾 47%，且多數台股企業 (如大型科技廠) 為出口導向，手中握有充足外幣部位，以台積電為例，2025 年第三季現金股利為每股 6 元，已於 2026 年 4 月 9 日發放，發放總金額高達 1555.95 億元。
金管會表示，過去外資領取股利必須先由發行公司換匯為新台幣撥付，外資收到後若要匯出，又得再次換匯為美元，不僅產生雙重匯兌成本，在除權息旺季時更常造成新台幣匯率大幅波動。
黃仲豪指出，此政策是針對市場多年來的建言做出回應，參考英國、加拿大、澳洲等國際慣例後，決定鬆綁法規。他強調，「這不僅滿足外資持有外幣的需求，也能減輕發行公司換匯作業的負擔。」
媒體關注，本國股東是否能同步領取美元股利，黃仲豪回應，目前規劃僅限外國投資人，主要原因有二，其一是作業機制不同，外資透過保管機構運作，架構相對單純；本國股東人數眾多，若要直撥外幣帳戶，涉及的系統調整與法規層面極為複雜。其二，本國股東主要在國內進行台幣交易，目前尚未收到本國投資人對於外幣股利的強烈需求。
在實務執行面上，黃仲豪說明，未來企業發放外幣股利不需向金管會申請，亦不強制修改章程。公司僅需在董事會決定配息基準日後，於公開資訊觀測站公告匯率決定方式與發放幣別即可。
為降低外資承受的匯率風險，匯率結算點應趨近「現金股利發放日」，希望把匯率波動的天數壓縮到最短。至於股東關心的殖利率計算，仍會以股東會通過的「新台幣金額」為準，不會因支付幣別不同而產生差異。
儘管金管會已責成集保結算所研議對帳管控機制，並預計在今年第 3 季上線，但黃仲豪坦言，該政策能否全面推行，仍需視民間單位的配合程度。由於涉及保管銀行、股務代理單位及發行公司的系統對接，各單位完成調整的時間不一，因此，今年內要全面實施「難度非常高」，預期最快在明年才可見到具體案例。