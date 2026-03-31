鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-31 20:20

國內碳費制度將於 5 月正式開徵，一般費率定為每噸 300 元。台泥 (1101-TW) 今 (31) 日證實，旗下和平與蘇澳兩水泥廠之自主減量計畫已正式通過環境部核定，進入「優惠費率 A 方案」名單，意味台泥此次每公噸排放量僅需繳納 50 元碳費，相較一般費率大幅節省超過 80% 的支出。

環境部設定的優惠費率 A 方案，要求企業達成「行業別指定削減率」，其精神乃參照國際最具公信力的科學基礎減量目標（SBTi）訂定，台泥強調，2017 年以來提早佈局減碳、投入大量資本支出進行設備升級與製程改善的轉型成果，隨著未來國內外碳費與碳邊境稅趨勢勢必逐年調升，減碳實力將直接決定企業的獲利能力與生存門檻。

‌



根據台泥公開之年報與永續報告書數據顯示，這項高標準的減碳承諾已實質轉化為財務成效，在能源端，台泥積極推動能源轉型，透過持續提升替代燃料比例以逐步減少對燃煤的依賴；這不僅協助社會去化廢棄物，更實現「減碳與降本」的雙贏策略。

在生產端，台泥投注大量研發預算，透過技術突破精準降低水泥熟料比例，旗下旗艦產品「台泥卜特蘭石灰石水泥」減碳幅度達 23.83%，為目前全台最低碳的水泥產品，且確保「減碳不減強度」，提供建築工程更具韌性的品質保障。該產品累計已獲得全台超過 3,605 個案場採用，帶動低碳產品營收佔比逐年提升。

台泥強調，在碳費即將成為經營核心成本的必然趨勢下，將持續導入人工智慧監測與數位化管理，確保生產過程透明並接軌歐盟 CBAM 等國際規範；透過內部碳定價機制，將每一筆綠能開發與製程優化的投入，轉化為具備韌性的實質「碳資產」，在守護環境的同時，也為投資人與社會創造長遠的綠色價值。