鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-31 12:57

近期美、台股市同步陷入劇烈震盪，S&P 500 指數甚至跌破季線，引發投資人恐慌。對此，有「台股多頭總司令」之稱的國泰投信前董事長、東海大學財金系客座教授張錫於受訪時指出，台股憑藉強大的 AI 半導體供應鏈與內資資金支撐，表現相對抗跌，強調指數回檔破季線，反而是極佳的買點。他分析，台股已進入 K 型化時代，資金將更趨集中於具備成長性的龍頭企業，建議避開跟不上 AI 的鬼故事公司，他並直言，「只要台積電持續成長，台股就不可能進入空頭。」

針對美股近期持續走弱，張錫分析，主因在於通膨壓力、油價波動及地緣政治恐慌，市場擔心大舉資本支出難以回收獲利，軟體業可能成為 AI 競賽中的受害者。反觀台灣，正處於 AI 硬體需求的「剛需中心」。

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台灣從半導體到 AI 伺服器供應鏈完整，全球對算力的需求持續成長，台灣企業今年獲利成長性極佳，台積電今年獲利預計成長近 40%，明年仍看好，展現台股具備「跌時重質」的韌性。

外界憂心台股多頭還能走多久？張錫強調「跟著台積電走就對了」，隨著 2 奈米產量在今年大量開出，只要台積電地位穩固，台股很難步入空頭。

目前台股有超過千檔個股跌破年線的現象，張錫直言，AI 時代的資本市場呈現「K 型」走勢，資金將更高度集中在少數具備成長性的龍頭。這種集中化的趨勢在美股中更為明顯， S&P 500 的科技七雄權重已達 35%，台灣也有類似現象，這並非單純的資金排擠，而是市場在選擇「真正能利用 AI 轉型或進入供應鏈」的公司。

張錫提醒投資人要避開「鬼故事」的公司，若是沒有題材、沒有基本面，在資金流動快速的時代會被邊緣化。投資人可以尋找具備「高成長」或「高配息」支撐的標的。

張錫觀察到，AI 時代的產業迭代速度極快，如 NVIDIA 的 GTC 產品更新，企業若不具備龐大的資本支出，即便有訂單也吃不下來，他直言未來時代是「玩大錢的生意」。

過去台灣企業習慣毛三到四的代工模式，但現在透過 AI 技術與自主研發，台灣正將微笑曲線往上拉平，提升毛利價值，呼籲企業負責人應更積極與資本市場溝通，利用上市籌資來壯大規模，而非關起門來苦幹。

對於外資提款台股的疑慮，張錫並不擔心，他指出內資力量已今非昔比，目前主動、被動式 ETF 規模已突破 4 兆元，主動基金規模約 1.3 兆元，且績效表現優異，且台灣超額儲蓄仍高，基本面優良的公司不愁沒人買。