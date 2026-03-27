鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-27 13:38

富采 (3714-TW) 將參與 4 月 8 日登場的 2026 Touch Taiwan 展會，首度攜手 ADLINK 與 LIPS 等多家生態圈夥伴打造感測自動化專區 。公司計畫在台北南港展覽館展示從 1D 到 3D 的感測技術，展現其在光電元件與系統整合應用上的技術實力 。

富采深化雙加值引擎 攜手ADLINK等夥伴打造AI機器人自動化感測生態圈。(圖：富采提供)

富采董事長范進雍指出，隨著智慧製造與 AI 機器人時代來臨，感測與機器視覺已成為推動產業升級的關鍵核心技術 。公司將持續深化 Double Value-Add Engines 策略，一方面提升光學技術性能與價值，另一方面積極攜手夥伴建構產業生態系，以開創高附加價值的成長動能 。

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此次展會富采將首度展出從 UVC 到 eSWIR 的全波段光源產品，展示一條龍垂直整合的產品技術力 。其中高效率 SWIR 模組結合 AOI 系統可提升工業檢測清晰度，而紅外線 VCSEL 模組則可應用於 AMR 的深度感測與地圖建模 。

在 Wearable Sensing 領域方面，富采光學感測元件已導入多家國際品牌產品，全球 LED 元件市佔率已超過 40% 。其產品目前廣泛用於心率與血氧等健康監測應用，並具備優異的高 SNR 封裝技術，能大幅提高穿戴裝置的偵測精準度 。