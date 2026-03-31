鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-31 13:58

以色列總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 周一 (30 日) 表示，針對伊朗的聯合軍事行動已取得重大進展，在任務目標上進度「已過半」。儘管納坦雅胡並未給出明確的戰爭結束時間表，但他強調，聯軍正穩定削弱伊朗的威脅。

納坦雅胡在接受美國保守派媒體 Newsmax 採訪時指出，自美以聯軍於 2026 年 2 月 28 日發起軍事行動以來，已成功擊斃數千名伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 成員，並系統性地摧毀了伊朗的武器工業基礎設施、工廠以及飛彈系統。此外，多名關鍵的伊朗核科學家也已被清除，使伊朗的軍事與核武野心受到顯著挫折。

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報導指出，目前行動的核心焦點已轉向伊朗的濃縮鈾庫存。納坦雅胡強調，這場戰爭的核心宗旨是防止伊朗獲得能夠打擊美國城市的核武及其運載工具。美國總統川普已要求移除伊朗的濃縮鈾，並考慮將其移交給國際機構管理。

雖然川普最初預計行動約需 4 至 6 周，國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 也預測戰爭將持續「數周」而非數月，但目前的衝突已導致全球油價飆升，引發美國國內部分輿論反對。為了因應伊朗封鎖荷姆茲海峽的風險，納坦雅胡提議建立長期解決方案，包括透過沙烏地阿拉伯建立連接紅海與地中海的能源管道，以減少對該海域的依賴。

納坦雅胡對伊朗政權的內部崩潰表示信心，認為雖然政權更迭並非官方首要目標，但持續的軍事打擊與內部動盪正使伊朗從內部弱化。川普則宣稱，這場戰爭已實質上賦予了伊朗內部更具溫和傾向的人物權力。