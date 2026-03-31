鉅亨網編譯許家華 2026-03-31 08:10

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）周一 (30 日) 表示，在全球能源價格因戰事飆升之際，部分盟友已向基輔釋出「訊號」，建議烏方考慮縮減對俄羅斯石油產業的遠程打擊行動，以避免進一步衝擊國際能源市場。

澤倫斯基透過 WhatsApp 與媒體簡報時指出，隨著全球能源危機加劇，烏克蘭確實收到來自部分合作夥伴的溝通，內容涉及降低對俄羅斯能源與石油設施攻擊的可能性。他強調，若俄羅斯停止攻擊烏克蘭能源系統，基輔方面也準備採取對等行動，並對復活節期間停火持開放態度。

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知情人士透露，美國官員已在日常溝通中向烏克蘭傳達相關訊息，而最初的「訊號」可能來自莫斯科方面。不過，美國國務院與俄羅斯駐美大使館對此暫未回應。

近期由美國與以色列對伊朗發動的軍事行動，已大幅擠壓全球石油、天然氣與成品油供應，導致能源價格劇烈上漲，被視為史上最嚴重的供應衝擊之一。在此背景下，市場對任何可能進一步干擾供應的軍事行動更加敏感。同時，俄羅斯持續攻擊烏克蘭能源基礎設施，也使烏方在能源供應上承受巨大壓力。

澤倫斯基指出，在結束為期 4 天的中東訪問後，烏克蘭已與部分區域國家達成能源支援共識。他並透露，烏方已敲定一項為期 1 年的柴油供應協議，雖未說明具體來源與數量，但強調柴油對烏克蘭軍隊運作及農業生產至關重要，而農業正是該國經濟支柱。

此外，烏克蘭此行已與沙烏地阿拉伯與卡達簽署框架合作協議，並表示正與阿拉伯聯合大公國推進另一項協議。澤倫斯基亦在會談中提出防空飛彈供應議題，但未透露是否已取得具體成果。