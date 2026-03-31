鉅亨網新聞中心 2026-03-31 13:55

港股近期掀起科技企業上市熱潮，繼華沿機器人 (01021-HK) 、德適 - B(02526-HK) 、瀚天天成 (02726-HK) 、極視角 (06636-HK) 等公司於 3 月底密集掛牌港交所再迎重磅進展，雲端原生空間設計軟體商群核科技（Manycore Tech）已於 3 月 29 日通過上市聆訊，距正式掛牌僅一步之遙。市場預期，該公司有望成為「全球空間智能第一股」，並在「杭州六小龍」中率先完成 IPO，具指標意義。

所謂「杭州六小龍」，是指總部位於杭州、分別在各個前沿技術領域領跑的六家代表性企業，成員包括群核科技、DeepSeek、遊戲科學、宇樹科技、雲深處科技以及強腦科技。

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過去一年，這六家公司明顯進入了資本化加速期。除了 DeepSeek 與以《黑神話：悟空》聞名的遊戲科學尚未披露明確計畫外，其餘成員皆已啟動上市進程。

例如，宇樹科技已遞交科創板申請，強腦科技秘密遞表港股，雲深處科技也進入上市輔導階段。在這一場集體衝刺中，群核科技雖然起步最早，過程卻最為坎坷。

群核科技的上市之路可追溯至 2021 年。當時公司首度向美國證監會遞交招股書，試圖登陸納斯達克，但隨後因環境變化轉向香港。此後在 2025 年間，公司曾兩度向港交所遞表，卻皆因文件失效而未能如願。

直到今年 2 月，公司第三次發起衝擊，才終於成功通過聆訊。這段長達數年的「長征」，反映出硬科技企業在多變的全球資本環境下，尋求市場認可的艱辛與韌性。

矽谷背景與投行精英 技術底色鑄就核心競爭力

群核科技的成功，離不開其具備深厚技術底蘊的創始團隊。董事長黃曉煌與執行長陳航皆為浙江大學畢業，並赴美國伊利諾大學厄巴納 - 香檳分校深造；技術長朱皓則出身清華大學，同樣擁有該校碩士學位。

在回國創業前，黃曉煌曾在輝達（NVIDIA）參與 CUDA 開發，朱皓則先後任職於微軟與亞馬遜。這種典型的「矽谷基因」結合本土洞察，讓群核科技自 2011 年成立之初，便能精準切入雲端原生與 GPU 渲染技術。

為了推動上市，公司在管理層架構上也做了精細佈局。曾任職高盛中國的沈倍於 2019 年加入擔任財務長，憑藉其資深的投行背景為 IPO 鋪路。

根據招股書顯示，沈倍的薪酬在執行董事中居首，且包含顯著的股份支付激勵，這反映出公司對財務專業人才在資本運作階段的高度重視。

雖然公司在股權層面呈現無實際控制人狀態，但三位創始人合計持股約三成，且背後站著 IDG 資本、高瓴資本、紀源資本與順為資本等一線機構，顯示出資方對其長期價值的信心。

規模效益帶動由虧轉盈

群核科技的核心競爭力體現於其產品「酷家樂」。這款於 2013 年上線的產品，以快速 3D 設計、即時渲染與廣泛的模型庫打破了傳統室內設計的技術門檻。隨後推出的國際版 Coohom 更將版圖擴張至全球 200 多個國家。

截至 2025 年底，群核科技已累積超過 46 萬名客戶，雖然企業客戶僅佔一成，卻貢獻了超過八成的營收。這種以 B 端業務為核心的收入結構，讓公司在中國空間設計軟體市場中以 23.2% 的市佔率穩居第一。

儘管過去三年公司累計虧損超過 15 億元人民幣，但虧損規模已逐年收窄，且在 2025 年成功實現經調整後淨利轉正（約 5712.7 萬元）。

這代表著軟體服務（SaaS）模式典型的「規模效應」開始顯現：隨著訂閱收入持續增長，服務單一客戶的邊際成本不斷降低，利潤空間隨之放大。

與智元機器人、禾賽科技等龍頭企業的策略合作，更讓群核科技的技術應用從單一的家裝設計延伸至更廣闊的「空間智能」領域。

作為「杭州六小龍」中率先突圍的先行者，群核科技的上市不只是這家技術企業的階段性成果，更是杭州乃至中國硬科技新勢力走向國際資本市場的縮影。