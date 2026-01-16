鉅亨網新聞中心 2026-01-16 14:50

專注於腦機介面 (BCI) 技術的中國獨角獸企業強腦科技 (BrainCo)，據傳已向港交所秘密遞交上市申請，並與中金公司及瑞銀集團展開合作，預計集資數億美元。若進展順利，這家公司有望成為「杭州六小龍」中首家敲鐘的企業，並奪下「中國腦機介面第一股」的頭銜。

強腦科技傳秘密赴港IPO 挑戰馬斯克並引領「杭州六小龍」上市潮(圖:shutterstock)

在啟動 IPO 前夕，強腦科技剛完成一筆高達 20 億元人民幣的融資，投後估值衝上 13 億美元。這筆資金由 IDG 資本及華登國際領投，並吸引了藍思科技、領益智造等「果鏈」巨頭參與。在全球範圍內，這是相關領域規模僅次於馬斯克旗下 Neuralink 的單筆融資。

強腦科技由哈佛大學博士韓璧丞於 2015 年創立，故事始於哈佛的一個地下實驗室。與馬斯克 Neuralink 採取的「侵入式」(需開顱植入晶片) 路線不同，強腦科技選擇「非侵入式」技術，透過頭戴裝置或體表感測器採集訊號，規避了手術風險，更具普適性與規模化潛力。

在商業化進程上，強腦科技已展現出強勁實力。其智能仿生手是全球首款量產的直覺控制義肢，並已取得美國 FDA 與歐洲 CE 認證。依託中國強大的供應鏈，強腦科技將原本動輒數十萬元的進口產品價格打到了十分之一，讓更多殘疾人士受益。此外，公司也將技術延伸至睡眠輔助與專注力提升等消費級市場。

當前，馬斯克宣佈 Neuralink 將於 2026 年啟動量產，這把火點燃了全球資本對腦機介面的狂熱。強腦科技在此黃金窗口衝刺上市，頗有要在產業爆發前夜搶占人機互動的終極入口的態勢。