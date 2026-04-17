鉅亨網新聞中心 2026-04-17 15:52

被譽為「杭州六小龍」之一的群核科技（其核心產品為大眾熟知的「酷家樂」）周五 (17 日) 正式在香港交易所掛牌上市，成為「全球空間智慧第一股」。

輝達前工程師勇闖港股！群核科技掛牌 市值衝344億港元。(圖:shutterstock)

群核科技此次 IPO 的發行價為 7.62 港元，開盤後股價表現極為強勁，一度暴漲 160%，開盤價衝上 20.7 港元，市值隨之飆升至 344 億港元。

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這場資本市場的狂歡，不僅讓三位創辦人的身價翻倍，更象徵著空間智慧與具身智能技術正式走入商業主流。

矽谷百萬年薪換一張「舊辦公室」的門票

群核科技的故事，要從三位在美國矽谷並肩作戰的工程師說起。

2011 年前後，出身浙江大學與清華大學的頂尖工程師聚在一起，他們最開始的念頭並非要做什麼大生意，而是想用最硬核的技術去挑戰最傳統的產業。15 年後的今天，這群「技術宅」終於迎來了高光時刻。

創辦人黃曉煌、陳航與朱皓，不僅是同在美國伊利諾大學（UIUC）深造的同學，更曾在全球頂尖科技公司擔任要職。黃曉煌曾在輝達（NVIDIA）專攻 CUDA 語言開發，深受並行運算技術的震撼；陳航則先後任職於 Google 與微軟，朱皓則在微軟與亞馬遜深耕軟體系統。

當時，黃曉煌在輝達看見了 GPU 叢集對複雜運算任務的改寫能力，心中燃起了創業的火苗。2011 年，他不惜放棄矽谷百萬年薪，拉著兩位夥伴回國。

他們最早的創業基地並非豪華商辦，而是在浙江大學借來的一間僅約 7、8 坪大的舊辦公室，就此開啟了被他們戲稱為「車庫時刻」的奮鬥歲月。

這支擁有深厚技術底蘊的團隊，取名「群核」，寓意多核心並行運算的理想。雖然他們最初想做雲端運算，但目光最終鎖定在一個看似平凡、卻充滿痛點的領域：室內裝修。

讓設計師不再苦等渲染 10 秒鐘看見未來家

在群核科技切入市場之前，室內裝修產業的效率極低。當時的設計師改一版草圖，往往需要等待數十分鐘甚至數小時才能完成渲染，導致溝通成本極高，消費者也很難理解生硬的圖紙。

黃曉煌和團隊，利用在輝達時期累積的圖形處理與雲端技術經驗，實現了關鍵突破，將原本漫長的渲染過程壓縮到十秒鐘左右。

「酷家樂」這款產品應運而生，它讓用戶坐在沙發上喝杯茶的功夫，就能直接看到真實感媲美實景拍攝的裝修效果圖。

這種「秒出圖」的極致體驗，迅速打動了市場，也讓群核科技在裝修產業站穩腳跟。隨後，他們更進一步將設計導向生產端，把設計方案中的櫃體尺寸、板件結構等資訊數據化，直接轉化為工廠生產指令。

時至今日，群核科技已不再僅僅是一家做軟體的公司，而是擁有全球最大的室內空間資料庫。

截至 2024 年底，酷家樂平台擁有超過 3.6 億個 3D 模型與空間設計元素。這份累積了 15 年的數據財富，成了他們邁向下一波浪潮的戰略堡壘。

豪華投資陣容站台 早鳥投資人賺翻 60 倍

群核科技的技術潛力與商業韌性，吸引了包含 IDG 資本、GGV 紀源資本、高瓴資本及順為資本等重量級機構入局。在掛牌上市前，IDG 資本作為最早的伯樂，自 2014 年 A 輪便入場，累計投入約 1.27 億元，如今換得約 33 倍的帳面回報。

更驚人的是經緯創投，雖然持股比例較低，但因進場極早且長期堅定持有，其帳面回報倍數高達 61 倍，成為這場 IPO 盛宴中最具投資眼光的贏家。

而三位創辦人黃曉煌、陳航與朱皓，在公司上市後分別間接持股 16%、11% 及 4%，身價分別來到 48 億、33 億及 12 億元人民幣。

群核科技的成功，不只在於選對了賽道，更在於三人分工明確的「鐵三角」結構。

黃曉煌擔任董事長主導重大決策，陳航任 CEO 負責營運，朱皓則以 CTO 身份領航技術。在意見不合時，他們有明確的決策機制，避免了同學創業常見的決策僵化問題。

從裝修軟體到「機器人訓練場」 未來更有想像力

群核科技並未止步於室內設計。隨著 AI 與具身智能（Embodied AI）技術爆發，他們正展開第二成長曲線。利用海量的空間數據，群核科技推出了 SpatialVerse 與 SpatialLM 訓練平台，為機器人提供虛擬的「真實世界模擬器」。

傳統的語言模型是基於網路文字數據，但機器人需要的是三維空間數據。群核科技過去十幾年在家裝領域累積的數據，剛好彌補了具身智能研發中最巨大的缺口。

目前，包括智元機器人在內的 16 家領先企業已成為其客戶。就連知名 AI 學者李飛飛近年跨足空間智能領域，也側面印證了群核科技佈局的高瞻遠矚。

展望未來，群核科技的財報也顯示其獲利能力正逐步增強。2025 年，公司毛利率已提升至 82.2%，經調整後淨利也成功轉正。