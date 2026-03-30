鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估下修至0.8元，預估目標價為113.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.89元下修至0.8元，其中最高估值1.49元，最低估值0.62元，預估目標價為113.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.49(1.49)
|3.22
|5
|7.14
|最低值
|0.62(0.62)
|0.96
|1.62
|2.72
|平均值
|0.91(0.91)
|1.73
|2.84
|5.14
|中位數
|0.8(0.89)
|1.59
|2.42
|5.35
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|34.76億
|49.03億
|68.41億
|93.78億
|最低值
|27.93億
|32.74億
|39.42億
|57.54億
|平均值
|31.04億
|40.90億
|53.24億
|74.13億
|中位數
|30.82億
|40.64億
|53.17億
|71.07億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.45
|1.20
|0.70
|-0.29
|營業收入
|7.72億
|14.50億
|16.76億
|27.47億
詳細資訊請看美股內頁：
Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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