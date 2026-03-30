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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估下修至14.45元，預估目標價為350元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2026年EPS預估：中位數由14.58元下修至14.45元，其中最高估值16.95元，最低估值12.11元，預估目標價為350元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值16.95(16.95)23.6935.8
最低值12.11(12.11)15.1825.15
平均值14.71(14.71)20.7429.3
中位數14.45(14.58)21.0326.96

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值814,858,000985,273,2201,276,515,710
最低值722,000,000754,244,000962,144,640
平均值752,909,170872,771,0301,080,553,450
中位數751,337,000866,322,0001,003,000,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS40,658,19632,482,47931,725,40362,090,494
營業收入
(單位：新台幣千元)		645,387,710595,409,585581,914,471670,872,643

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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