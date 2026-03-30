鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估下修至14.45元，預估目標價為350元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2026年EPS預估：中位數由14.58元下修至14.45元，其中最高估值16.95元，最低估值12.11元，預估目標價為350元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|16.95(16.95)
|23.69
|35.8
|最低值
|12.11(12.11)
|15.18
|25.15
|平均值
|14.71(14.71)
|20.74
|29.3
|中位數
|14.45(14.58)
|21.03
|26.96
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|814,858,000
|985,273,220
|1,276,515,710
|最低值
|722,000,000
|754,244,000
|962,144,640
|平均值
|752,909,170
|872,771,030
|1,080,553,450
|中位數
|751,337,000
|866,322,000
|1,003,000,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|40,658,196
|32,482,479
|31,725,403
|62,090,494
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|645,387,710
|595,409,585
|581,914,471
|670,872,643
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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