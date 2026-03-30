search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至11.53元，預估目標價為560元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對欣興(3037-TW)做出2026年EPS預估：中位數由11.46元上修至11.53元，其中最高估值15.08元，最低估值8.65元，預估目標價為560元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值15.08(15.08)27.6740.7
最低值8.65(7.74)17.2940.7
平均值11.67(11.3)21.3440.7
中位數11.53(11.46)21.3240.7

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值183,118,880246,714,150316,438,100
最低值152,401,000182,087,000316,438,100
平均值167,829,100211,684,350316,438,100
中位數166,229,000213,455,310316,438,100

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS6,673,1445,082,06311,980,05229,618,505
營業收入
(單位：新台幣千元)		131,240,882115,373,282104,036,151140,489,172

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
欣興493.5-2.28%
美元/台幣31.996+0.36%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty