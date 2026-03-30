鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至11.53元，預估目標價為560元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對欣興(3037-TW)做出2026年EPS預估：中位數由11.46元上修至11.53元，其中最高估值15.08元，最低估值8.65元，預估目標價為560元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|15.08(15.08)
|27.67
|40.7
|最低值
|8.65(7.74)
|17.29
|40.7
|平均值
|11.67(11.3)
|21.34
|40.7
|中位數
|11.53(11.46)
|21.32
|40.7
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|183,118,880
|246,714,150
|316,438,100
|最低值
|152,401,000
|182,087,000
|316,438,100
|平均值
|167,829,100
|211,684,350
|316,438,100
|中位數
|166,229,000
|213,455,310
|316,438,100
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,673,144
|5,082,063
|11,980,052
|29,618,505
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|131,240,882
|115,373,282
|104,036,151
|140,489,172
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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