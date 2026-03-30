鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-30 19:18

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (30) 日召開法說，公司表示，整體在手訂單超過 1900 億元；其中，北美客戶 NCRV 訂單預計於第二季開始放量出貨，可望貢獻 120 億元營收，加上網安、AI 雲地整合及北美半導體建廠的需求帶動下，預期集團今年營收、毛利與純益皆維持正向穩健成長。

樺漢表示，將以 AI + IoT 生意發展的核心戰略下，持續推進高毛利產品與服務，具體優化獲利結構，其中，雲端 AI 運算相關的軟硬整合服務去年繳出年增 110% 的成長表現，透過逐步提升 Edge AI 伺服器、應用軟體及 API 介面等高附加價值服務比重，轉型效益已逐步反映在獲利表現上。

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樺漢也看好，AI 智慧零售市場將成中長期營運動能。據外部機構預估，全球 AI 智慧零售市場規模將自 2025 年的 145 億美元成長至 2030 年的 600 億美元，年複合成長率 (CAGR) 達 33%，公司目標 AI 零售解決方案佔零售業務比重由今年 25%，到 2030 年提升至 60%。

目前樺漢 AI 智慧零售產品結合輝達 (NVIDIA) 的 Metropolis 視覺 AI、ACE 數位人、Holoscan 感測器及 NIM AI 推理微服務等技術，規劃開發出涵蓋入門級 POS、高階多功能自助結帳 (SCO) 與 KIOSK，以及無人商店大腦 IGX Edge Server 等邊緣運算產品線。

另一方面，樺漢積極推進 AI 永續商業模式，聚焦生態系「底層能源」與「頂層應用」雙引擎，以「電力即算力」為基礎建置創能、儲能與節能系統，並透過利基型小語言模型（SLM）推動智慧製造與 ESG 解決方案。

樺漢三大事業群布局及毛利率跟營收比重來看，「智慧軟體與方案」產品涵蓋 Edge AI Server & Device、Token、AI Agent、Physical AI，深耕國防、航太、交通、零售、建築等產業，毛利率介於 30-70%，去年營收比重自 12% 提升至 16%。

「工業物聯網」聚焦 Edge AI、光通訊模組、5G/6G、多軌衛星，應用於農工業、電信、製造、城市、醫療等領域，整體毛利率約 20-30%，去年營收占比自 46% 提升至 48%；「智慧工廠與廠務」主要提供半導體、AIDC 產業所需之系統整合與智慧化工廠設備，毛利率約 10-20%，去年營收比重為 36%。