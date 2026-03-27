樺漢去年獲利寫次高賺逾2股本 祭庫藏股擬買回千張
鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (27) 日公告去年財報，第四季稅後純益 8.70 億元，季減 8.46%、年減 4.49%；2025 全年稅後純益 32.13 億元，年增 17.28%、每股純益 23.26 元；樺漢也預計將於 3 月 30 日召開法說會。
樺漢董事會也決議，擬發放現金股利每股 14 元，配發率約 6 成，若以今日收盤價 264 元計算，現金殖利率約 5.3%。樺漢也公告買回第二次庫藏股，預計自 3 月 30 日至 5 月 29 日買回 1000 張，買回區間價格 240 至 320 元、低於區間價格下限將繼續買回，買回股份將轉讓予員工。
樺漢去年第四季營收 395.13 億元，季增 17.54%、年減 0.30%、毛利率 20.63%，季減 1.05 個百分點、年增 1.01 個百分點、營業利益 31.31 億元，季增 143.43%、年增 123.48%、營業利益率 7.92%，季增 4.10 個百分點、年增 4.39 個百分點。
樺漢去年營收 1422.90 億元，年減 2.80%、毛利率 20.51%，年增 0.81 個百分點、營業利益 56.70 億元，年增 8.14%、營業利益率 3.99%，年增 0.40 個百分點、稅後純益 32.13 億元，年增 17.28%、每股純益 23.26 元。
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