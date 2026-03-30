展碁國際看好今年營收挑戰350億元年增近2成 記憶體漲價助攻獲利走揚

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-30 17:34

通路商展碁國際 (6776-TW) 今 (30) 日召開法人說明會，總經理李佳璋表示受惠於人工智慧應用帶動換機潮與記憶體價格上漲，今年營收有望挑戰 350 億元大關。公司看好今年營運將逐季成長，全年上下半年營收比重預計約為 48:52，並在記憶體報價帶動下，獲利同步走揚。

展碁國際看好今年營收挑戰350億元年增近兩成 記憶體漲價助攻獲利走揚。(圖：shutterstock)

針對市場關注的記憶體市況，李佳璋指出三星儲存裝置自去年第三季起調漲，今年漲價幅度依然顯著，雖然通路端的採購需求因價格高漲而稍有放緩，但受惠於報價走揚，記憶體產品對整體營收與獲利貢獻依然強勁。

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在個人電腦與筆電業務方面，企業端的換機需求受新作業系統升級與人工智慧電腦浪潮驅動，商用市場拉貨力道明顯優於家用市場。由於零組件成本上揚，產品平均銷售單價已顯著提升，預期今年相關業績將持續穩定增長。

軟體與資安產品則受惠於微軟與 Adobe 等原廠推動訂閱制，加上人工智慧應用普及，資安防護需求持續增加。隨著訂閱用戶基數不斷擴大，固定的毛利率結構將能穩定挹注公司利潤，並成為長期的成長動能。

生活科技類別則持續受惠於任天堂新機發表的長尾效應，以及節能與健康家電的強勁需求。子公司博徠打雖然面臨亞洲區供貨短缺，但北美地區供貨正常且受惠於原油價格上漲，利潤貢獻度依然優異。