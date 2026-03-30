鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-30 12:38

華碩商用電腦 2025 年度台灣市占再創佳績。據市調機構 IDC 最新報告，華碩 (2357-TW) 商用電腦迄今已榮獲 19 次台灣市占第一，2025 年，商用筆電以 32.2% 市占率，連續 22 年蟬聯年度冠軍；商用桌機亦以 40.1% 的市占率領先全台。亮眼成績展現華碩長年深耕商用市場的領先地位，為企業推進 AI 效率的最佳解方。

針對企業對高效 AI 運算與資訊安全的雙重需求，華碩打造全新戰力 ASUS ExpertBook P5 G2 (PM5406)，以「AI 進化．領航高效」為核心定位，最高搭載 AMD Ryzen™ AI 9 HX 處理器、55 TOPS NPU 運算能力，並支援最高 96GB 記憶體、3 TB PCIe® 4.0 雙 SSD，滿足大型專案與高容量資料存取，為企業提供更從容的工作節奏與決策效率。

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面對記憶體與處理器等關鍵零組件供貨偏緊及成本飆漲壓力，華碩預期今年第二季台灣個人電腦與筆電售價將依機種不同調漲 25% 至 30%。其中 32GB DRAM 報價從去年約 3000 多元至今年第二季可能逼近 2 萬元，漲幅接近倍數成長。

為因應供應鏈劇烈波動並防止毛利遭到侵蝕，華碩在商用市場策略轉趨保守並改採短單操作，目前不接超過一季的長期訂單。儘管終端售價上調，受漲價預期心理影響，通路商與消費者出現提前購機及拉貨現象，帶動第一季市場淡季不淡。