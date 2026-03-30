鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-30 16:48

凱擘大寬頻工程技術團隊參與國際技術大廠 Harmonic 於台北舉辦的寬頻高峰會，分享台灣市場實際的網路升級經驗，並宣布雙方深化合作，全面導入 DAA（分散式存取架構），並以兼顧投資效益與用戶體驗的「雙軌升級策略」為核心，推動高速寬頻服務，朝 10Gbp 的網路時代邁進。

考量家庭與企業對高速網路的需求倍增，凱擘大寬頻全面引進 Harmonic 領先業界的 DAA 架構，並部署支援 1.2GHz 擴頻的 Harmonic Oyster RPD 光節點。把過去集中在機房的訊號處理設備移到離用戶更近的地方，讓訊號傳得更遠、更穩，延遲也更低。

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凱擘實測顯示，升級至 Oyster RPD 後，上行 SNR 提升 6 至 9dB，訊號品質顯著改善。此技術不僅完整支援 DOCSIS 3.1 Ultra，更為 DOCSIS 4.0 預留平台，使單一光節點吞吐量有望提升至 10Gbps。

面對 FTTH 的競爭與高昂建置成本，凱擘提出「雙軌升級策略」。一方面在既有社區與住宅區，透過升級現有網路設備與架構，在不大幅更動線路的情況下提升網速，讓用戶更快享受到升級成果。在新建案與商辦大樓等區域，則直接導入全光纖網路，提供更高速穩定的網路服務。此策略可同時兼顧投資效率與服務品質，讓網路升級更具彈性，也降低大規模施工對用戶造成的不便。