鉅亨網新聞中心 2026-03-30 16:30

中國《人民日報》發表署名「任仲平」的重要文章《從中國式現代化理論領悟為什麼中國一定能成功》，該文章指出，中國正試圖透過「中國式現代化」理論，在不確定的國際環境中尋求制度性的確定性。這套理論體系核心圍繞「四個新」維度展開：新發展理念、新質生產力、新型舉國體制以及新發展格局，旨在解決當前發展不平衡與關鍵技術受阻等結構性問題。

中國官媒：從「四個新」維度觀察中國中長期發展戰略與制度佈局(圖:shutterstock)

增長目標與全球背景：從高速度轉向中高速

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在「十四五」期間，中國經濟實現了年均 5.4% 的增長，明顯高於全球平均水準。進入 2026 年，中國官方將經濟增長目標設定在 4.5% 至 5% 之間，顯示出政策重心已從單純的總量擴張轉向高品質發展的轉軌。

世界銀行前經濟學家瓦奇拉（Mwangi Wajira）與庫恩基金會主席庫恩（Robert Lawrence Kuhn）均指出，在多重全球挑戰下，中國經濟表現出的韌性對全球穩定具有驅動作用。然而，這種韌性的維持高度依賴於其對內部深層次矛盾的處理，特別是「十五五」綱要中所強調的發展不平衡不充分問題。

結構性治理：新發展理念與社會福祉

中國式現代化理論強調透過「新發展理念」來重新定義政績觀與發展路徑。具體實踐上，官方以湖南十八洞村的脫貧轉型作為「精準扶貧」與「鄉村振興」的典型案例，展示從資源匱乏到生態資源開發的轉向。

在生態治理方面，長江經濟帶的數據提供了觀察視角：經過 10 年的修復與開發限制，該地區優良水質比例從 67% 提升至 96.5%，同時地區生產總值實現了翻倍增長。這反映了官方推動的「綠色發展」不再僅是環境保護，而是試圖將其轉化為經濟動能。

此外，「十五五」規劃綱要已明確提出將人均預期壽命提升至 80 歲的目標，顯示出民生指標在國家發展戰略中的比重正在增加。

產業驅動力：新質生產力與技術自強

為應對全球技術競爭及內部動能轉換，中國提出了「新質生產力」理論，核心在於技術的「質優」與「創新」。在產業佈局上，官方採取了三軌並行的策略：

傳統產業升級：如青島與義烏透過數位化轉型提升供應鏈效率。

新興產業擴張：2025 年數據顯示，中國人工智慧（AI）核心產業規模已超過 1.2 兆元人民幣，且工業機器人年產量突破 33 萬台。

未來產業佈局：「十五五」規劃將量子科技、生物製造、具身智能及 6G 通訊列為關鍵增長點。

與此同時，為了應對所謂的「卡脖子」（關鍵技術封鎖）問題，中國強化了「新型舉國體制」。這種體制強調在黨中央集中領導下，結合「有為政府」的資源調度能力與「有效市場」的配置功能。例如，北斗衛星導航系統的成功，便是動員了 400 多家單位與 30 多萬名技術人員協作的結果。截至 2025 年，中國國內有效發明專利已突破 500 萬件，反映了研發投入的階段性成果。

內需與開放：雙循環格局的戰略防禦

在外部貿易壁壘增加的背景下，中國推動以國內大循環為主體的「新發展格局」。數據顯示，內需已成為中國經濟增長的主要動力，2021 年至 2024 年的貢獻率平均達 86.8%。

以新能源汽車產業為例，2025 年中國產銷量分別達到 1662.6 萬輛與 1649 萬輛，連續 11 年位居全球首位，且中國企業在全球動力電池裝車量中佔比達 70.4%。這不僅是產業政策的成功，也被官方視為確保能源安全與減少石油依賴（預計到 2030 年每年節省 1.2 億噸石油）的戰略部署。

在對外開放方面，海南自貿港的實驗性數據備受關注：在其封鎖運行百日後，新增外資企業與外貿進出口增長率均超過 30%。這顯示中國試圖在強化內部循環的同時，透過制度型開放來維持與全球要素的聯繫，避免走向封閉。

理念與動能：高品質發展的核心轉向

文章稱，在邁向「十五五」的戰略進程中，新發展理念被視為解決發展不平衡不充分問題的鑰匙。以湖南湘西十八洞村為例，從「精準扶貧」首倡地到如今的攜手共富，映照出中國現代化建設始終以人民為中心的價值訴求。

此外，長江經濟帶 10 年來的生態蛻變，展示了「綠水青山就是金山銀山」理念如何重塑經濟結構，使水質優良比例提升至 96.5%，實現了保護與發展的同頻共振。

為進一步驅動高品質發展，中國創造性地提出新質生產力理論。這套理論強調以「創新」為特點、「質優」為關鍵，致力於建設現代化產業體系。