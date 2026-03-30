盤中速報 - 恆生科技指數下跌-148.35點至4629.66點，跌幅3.1%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日10:34，恆生科技指數下跌148.35點（或3.1%），暫報4629.66點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.94%
- 近 1 月：-7%
- 近 3 月：-12.86%
- 近 6 月：-24.45%
- 今年以來：-13.38%
焦點個股
禽畜肉類概念領跌-14.08%。其中 百利達集團控股(08179-HK) 下跌 66.67% ; 中糧家佳康(01610-HK) 下跌 1.49% ; 雨潤食品(01068-HK) 下跌 0.9% 。
航空、航天及國防概念領跌-4.45%。其中 航天控股(00031-HK) 下跌 5.21% ; 大陸航空科技控股(00232-HK) 下跌 4.7% ; 中航科工(02357-HK) 下跌 3.16% 。
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