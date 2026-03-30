鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-30 10:10

中國四大國有銀行上周五 (27 日) 同步揭曉 2025 年度成績單，在複雜多變的經濟環境中實現營收與純利雙增，展現出強勁的經營韌性，其中「宇宙行」工商銀行以人民幣 8014 億元營收、3686 億元純利繼續領跑，總資產首破 50 兆元大關，成為全球首家跨越此里程碑的銀行。

工行總裁劉珺在業績發表會上透露，去年該行核心效益指標全線飄紅，A 股與 H 股股價分別上漲 14.6% 及 20.7%。在數位轉型方面，工行積極推動 AI 規模化應用，已在 500 多個場景落地，致力於打造「數智工行」。

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面對利差收窄壓力，工行副總裁姚明德預計今年貸款殖利率降幅將顯著收窄，淨利息收入可望迎來拐點。

建設銀行緊隨其後，淨利年增 1.5% 至 3334.86 億元，建行行長張毅強調，去年貸款成長超 7%，成長率優於同業平均。儘管淨利差收窄至 1.34%，但建行財務長生柳榮表示，透過優化資產負債結構，有信心今年跌幅進一步收窄。

值得注意的是，建行全年分紅連三年超過千億人民幣，上市 20 年來累計分紅已達 1.4 兆元。

交通銀行在營收與純利增速表現最佳，分別成長 2.05% 及 2.18%。交行副行長周萬阜透露，3 月以來房貸進件量明顯回升，較前期成長約 15%，釋放出房市穩定的正面訊號。

此外，交行持續深耕「上海主場」策略，推動長三角地區存貸款規模維持高成長速度。

郵儲銀行則以 1.66% 的淨利差維持中國國營銀行最優水平，彰顯其獨特的零售基因。截至 2025 年末，該行管理個人客戶資產 (AUM) 突破 18 兆元。在非利息收入方面，郵儲手續手續費及佣金淨收入年增 16.15%，成功開闢「第二成長曲線」。

同時，郵儲銀行在普惠金融與科技金融領域持續發力，普惠小微貸款餘額達 1.8 兆元，科技貸款餘額超 9500 億元。

綜觀上述中國四大國營銀行年報，儘管面臨淨利差收窄的挑戰，但各家銀行均在積極推動從「吃息差」向「科技驅動、中收拉動」的策略轉型。