鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-18 18:23

國際生技保健食品原料研發生產廠綠茵 (6846-TW) 今 (18) 日公布最新對 2025 年每股配發的約每股 3.944 元股息，將在 6 月 25 日除息交易，現金股息預計將在 7 月 21 日發放，依今天綠茵收盤股價 69.5 元計算，股息現金殖利率爲 5.67%。

綠茵因應國際客戶需求擴產，綠茵潭子新廠已完成上樑，預計 2026 年第四季完成廠房建置與設備安裝，2027 年第一季進入試產、2027 年第二季正式量產會有明顯的營收貢獻，新廠加入將大幅提升產能，成為綠茵營運成長的重要動力。

‌



而 2026 年 4 月綠茵營收 6425 萬元，與去年同期相當，2026 年 1-4 月營收 2.62 億元，年減 11.69%，而第二季本爲綠茵的營運淡季。

綠茵 2026 年第一季營收 1.98 億元，毛利率 48.69%，季增 0.26 個百分點，年減 0.82 個百分點，稅後純益 3113 萬元，年減 29.9%；每股純益 1.15 元。綠茵第一季因應大客戶既有產品急單需求，生產成本較高，影響獲利表現。綠茵自研台灣特色保健原料與一站式設計代工服務深受國內外客戶青睞，訂單需求旺盛，現有產能無法滿足客戶需求，營運成長動能因而受限，綠茵待 2027 年台中潭子新廠開始量產後，營運規模可望呈現跳躍式成長。