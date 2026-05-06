鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-06 15:56

加入水五金生產的家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，2026 年 4 月營收以 2.65 億元再優於上月表現，績創新高，月增 0.24%，年增 1.4 倍，不受泰國潑水節工作天數減少影響，連續兩月突破歷史新高。

泰金今年第一季營收已達 6.97 億元，季增 18%，年增 74%，已寫下歷史單季新高，2026 年 1-4 月營收爲 9.62 億元，年增 88.11%。

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泰金過去主要以家飾外觀件為產品主軸，客戶層主要皆為美系國際品牌及通路客戶，2025 年以前產品類別主要以櫥櫃五金、衛浴配件及窗飾五金為核心產品，2025 年第四季開始投入水五金產品代工，並將於今年度貢獻全年營收，加上今年新增 2 家美系品牌客戶，營收成長動能樂觀。

在獲利方面，泰金 - KY 在 2025 年因產品組合調整，毛利率較以往年度下降，以及新台幣匯率影響，較 2024 年度減少；但今年度營收成長，以及學習曲線優化，預期毛利率將較去年第四季有所提升，法人估獲利可望重返或超越 2024 年水準。